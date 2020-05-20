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Facebook ограничит занятость офисов до 25% и обяжет сотрудников носить маски 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Facebook ограничит занятость офисов до 25%
Фото: Reuters
Американская Facebook, планирующая начать открывать свои офисы в июле, ограничит число сотрудников в них до 25% и обяжет их носить защитные маски, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Facebook ограничит занятость в офисах до 25%, заставит людей работать в несколько смен и потребует проверки температуры, когда разрешит сотрудникам вернуться на рабочие места в июле", — сообщили источники агентства.
По их словам, персонал также должен будет надевать защитные маски в офисе, когда находится в обществе других сотрудников, а в некоторых местах маски нужно будет носить постоянно. При этом на первых порах Facebook не планирует тестировать сотрудников на Covid-19, но может начать делать это в будущем.
Кроме того, сообщается, что Facebook также ограничит количество сотрудников, которые могут собираться в залах заседаний, между рабочими местами будет создана двухметровая дистанция, вместо буфетов будут предлагать готовую еду, которую можно взять с собой, а офисные тренажерные залы будут закрыты.
Ранее в этом месяце компания объявила, что сотрудники, которые могут работать удаленно, могут делать это до конца 2020 года. Как и в случае большинства компаний, сотрудники Facebook работали из дома, чтобы помочь замедлить распространение нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончались.
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Комментарии
Компании , Другое , ВОЗ , Bloomberg
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