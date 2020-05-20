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Google перестанет помогать нефтяникам в разведке и добыче 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Google перестанет помогать нефтяникам
Фото: Reuters
Компания Google перестанет разрабатывать технологические решения на основе искусственного интеллекта, направленные на помощь нефтяным компаниям в разведке месторождений и добыче сырья.
Представители компании сообщили об этом Forbes. В Google уточнили, что перестанут оказывать помощь в тех процессах, которые касаются непосредственно разведки и добычи сырья, однако нефтяники смогут по-прежнему использовать платформу облачных вычислений для хранения данных и управления оперативной деятельностью.
Ранее экологи из Greenpeace опубликовали отчёт о том, как Amazon, Google и Microsoft продают свои технологические решения нефтегазовым компаниями, чтобы помочь им в добыче сырья. В 2019 году Google сообщала, что её доход от этой сферы деятельности не превышал $65 млн, то есть менее 1% от выручки, приносимой одним только облачным сервисом Google Cloud.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Google решили сохранить удалённый режим работы для сотрудников как минимум до конца 2020 года.
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Комментарии
Компании , Amazon , Microsoft , Google , Forbes
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