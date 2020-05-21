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Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины 

РИА Новости и ещё 3 50 минут назад
Mastercard отправляет сотрудников по домам
Фото: © Flickr / Håkan Dahlström
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, разрешит своим сотрудникам работать из дома до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, сообщил агентству Рейтер главный специалист компании Майкл Фраккаро.
"Мы ожидаем, что в ближайшие недели и месяцы большое число сотрудников продолжат работать из дома… У нас все нормально в этом плане. Мы поддерживаем этот выбор", — отметил Фраккаро.
По его словам, около 90% сотрудников Mastercard в настоящее время находятся на удаленной работе.
"Как только будет проводиться надлежащее тестирование, и появится вакцина, а люди почувствуют себя комфортно, чтобы вернуться, тогда мы сможем увидеть больше (сотрудников в офисах — ред.)", — подчеркнул Фраккаро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
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Компании , ВОЗ , Reuters
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