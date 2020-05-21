Mastercard отправляет сотрудников по домам

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, разрешит своим сотрудникам работать из дома до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, сообщил агентству Рейтер главный специалист компании Майкл Фраккаро.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели и месяцы большое число сотрудников продолжат работать из дома… У нас все нормально в этом плане. Мы поддерживаем этот выбор", — отметил Фраккаро.

По его словам, около 90% сотрудников Mastercard в настоящее время находятся на удаленной работе.

"Как только будет проводиться надлежащее тестирование, и появится вакцина, а люди почувствуют себя комфортно, чтобы вернуться, тогда мы сможем увидеть больше (сотрудников в офисах — ред.)", — подчеркнул Фраккаро.