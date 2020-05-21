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«Лукойл» увеличил добычу нефти в I квартале на 2% 

Rambler News Service 53 минуты назад
«Лукойл» увеличил добычу нефти в I квартале
Фото: РИА Новости
«Лукойл» увеличил добычу нефти в январе-марте 2020 года на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 22,117 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Добыча нефти без учета проекта «Западная Курна-2» составила 21,384 млн тонн, что на 0,7% больше, чем в первом квартале 2019 года.
Добыча газа группой «Лукойл» в первом квартале 2020 года составила 8,412 млрд кубометров, что на 6,3% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.
Среднесуточная добыча углеводородов (без проекта «Западная Курна-2») снизилась на 2,1% — до 2,328 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Как отмечает компания, основным фактором роста добычи нефти стали международные проекты благодаря приобретению доли в проекте Marine XII в Республике Конго, а также росту доли в добыче по проектам, реализуемым на основе СРП, в связи со снижением цен на нефть. Объем и динамика добычи нефти в России определялись внешними ограничениями объемов добычи в связи с соглашением ОПЕК+. В результате добыча в России практически не изменилась по сравнению с показателем первого квартала 2019 года.
В Западной Сибири суммарная добыча нефти и газового конденсата на месторождениях имени В. Виноградова, Имилорском, Средне-Назымском и Пякяхинском в первом квартале 2020 года выросла на 29% по сравнению с показателем первого квартала 2019 года и превысила 1 млн тонн.
В Каспийском море на месторождениях имени В. Филановского и имени Ю. Корчагина благодаря реализации программ бурения добыча поддерживалась на проектных уровнях. Суммарная добыча нефти и газового конденсата на этих месторождениях в первом квартале 2020 года составила 1,8 млн тонн, что соответствует уровню первого квартала 2019 года.
Основным фактором снижения добычи газа стало сокращение спроса на газ в Китае в связи с коронавирусом, что повлияло на добычу компании за рубежом.
Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ «Лукойла» составил 17,09 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в первом квартале 2019 года. Объем переработки в России снизился на 0,3% — до 10,937 млн тонн. Объем переработки за рубежом вырос на 7,9% и составил 6,153 млн тонн.
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Компании , Валерий Виноградов , Лукойл
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