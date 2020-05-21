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ПИК может отказаться от части офисных площадей 

РИА Недвижимость 1 час назад
ПИК может отказаться от части офисных площадей
Фото: РИА Новости
ГК ПИК может отказаться от части офисных площадей, пишет газета "Коммерсант".
В частности, "ПИК-Комфорт" (управляет построенными домами) освободит 2,8 тысячи квадратных метров в бизнес-центре "Сириус парк" на Каширском шоссе на юге Москвы, а 11 тысяч в бизнес-центре "Рассвет" в районе Пресни планируется сдать в субаренду. Также ГК ПИК также отказалась от 600 квадратных метров на "Трехгорной мануфактуре". После отказа от всех этих площадей у группы останется единственная штаб-квартира — собственное здание общей площадью 13,4 тысячи квадратных метров на Баррикадной улице в центре Москвы.
По данным издания, ПИК оптимизирует площади офисов из-за того, что уволила часть сотрудников в кризис, а часть продолжат работать в удаленном режиме и после снятия карантинных мер в Москве. Директор департамента офисной недвижимости Colliers International Наталья Боннели сказала газете, что в среднем одно рабочее место занимает 8–10 квадратных метров. Исходя из этой оценки, на освобождающихся площадях могли работать до 1,4 тысячи человек.
Площади в "Сириус парке" для "ПИК-Комфорт" были арендованы в 2016 году, сейчас они активно предлагаются в аренду как свободные. Помещения в "Рассвете" компания арендовала в конце 2018 года. Сейчас переговоры по субаренде этой недвижимости ведутся с операторами гибких офисных пространств, поясняется в статье.
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Компании , Недвижимость , Группа компаний ПИК , Газета "Коммерсантъ"
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