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«Роснефть» потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей 

РИА Новости 1 час назад
«Роснефть» требует 43 миллиарда рублей из-за заголовка
Фото: РИА Новости
"Роснефть" обратилась в суд с требованием взыскать с РБК 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что поводом для иска стал заголовок статьи о ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащем "Росзарубеженефти", которое, по информации РБК, стало владельцем 80 процентов акций в Национальном нефтяном консорциуме.
"Первая версия материала вышла под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". На следующий день заголовок был изменен в связи с получением уточняющего комментария "Роснефти" на "Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП", — отмечает издание.
В РБК настаивают, что первая версия заголовка абсолютно корректна, при этом изменения были внесены не из-за неточности, а чтобы отразить дополнительную информацию из комментария компании.
Как сообщает издание, в "Роснефти" считают, что заголовок поставил под сомнение факт отчуждения венесуэльских активов, а сама публикация "создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле".
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Комментарии 18
Компании , Роснефть , РБК
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