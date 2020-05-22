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Аптекам объявили правила дистанционной торговли 

Российская Газета 2 часа назад
Аптекам объявили правила дистанционной торговли
Фото: РИА Новости
Правительство утвердило правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами. Как сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, основные изменения в новом варианте правил касаются срока выдачи разрешений. Ранее предполагалось, что у Росздравнадзора будет 10 дней на ответ аптеке. В новой версии проекта срок приятия решения сокращен до 5 дней.
— Указ президента, разрешающий дистанционную продажу лекарств, был подписан еще 17 марта, и вот спустя два месяца правительство утвердило правила такой торговли, — пояснила "РГ" исполнительный директор Союза "Национальная фармацевтическая палата" (НФП) Елена Неволина. — Самое главное в постановлении — требования к аптечным организациям, которые планируют такой услугой заниматься. Они должны обладать лицензией на фармацевтическую деятельность не менее одного года и иметь в своем составе не менее 10 аптечных объектов и электронную систему платежей или мобильный платежный терминал. Кроме того, у них должно быть оборудованное место для хранения заказов от населения и либо собственная курьерская служба, либо оформленный договор со специализированной компанией, но тоже с предъявлением к ней особых требований.
Главное требование к курьерским службам, по словам Елены Неволиной, — обеспечение контролируемых условий хранения и доставки препаратов. Речь идет о так называемых термолабильных лекарствах, то есть тех, которые требуют определенной температуры хранения, чаще всего — в холодильнике. В постановлении также сформулированы серьезные требования к информации на сайте аптечного учреждения. Поэтому, прежде чем принимать решение, его руководство должно взвесить свои возможности, выполнить все эти требования и лишь потом подавать документы на получение разрешения, говорит Елена Неволина.
Получить разрешение можно по упрощенной схеме — заявление и все необходимые документы к нему достаточно отправить в электронном виде. Территориальная служба Росздравнадзора должна принять решение в течение 5 дней. При полном соответствии требованиям оно будет положительным.
Из постановления ясно, что правила изначально отсекают от дистанционной торговли часть аптечных учреждений — использовать этот формат не смогут единичные частные аптеки и индивидуальные предприниматели. Кроме того, если аптечная сеть применяет единый налог на вмененный доход, это тоже является ограничением, и она должна будет изменить свой налоговый режим.
В СРО "Ассоциация независимых аптек" (АСНА) входит около 150 юридических лиц. Являясь официальным представителем Альянса фармацевтических ассоциаций, сама ассоциация объединяет до 10 тысяч точек аптечного ритейла во всех регионах страны.
— К сожалению, в постановлении оказались не учтены интересы регионального малого и среднего бизнеса, — констатирует исполнительный директор АСНА Виктория Преснякова. — Хотя те же индивидуальные предприниматели, например, получают фармацевтическую лицензию на общих основаниях и являются таким же юридическим лицом, как и все остальные. В нашу ассоциацию входят аптеки, которые работают, например, на Крайнем Севере. У них имеется по 7-8 точек, но они разбросаны по огромной территории с малонаселенными пунктами, где доступность медицинской, и том числе лекарственной, помощи крайне недостаточна. И как раз именно они готовы взять на себя дистанционное обслуживание этого населения. Притом многие его уже освоили, так и работают. В условиях пандемии при необходимости осуществлялась и доставка аптечных товаров, помимо лекарств. Но получается, что именно те аптеки, что ближе всего к потребителям лекарств в отдаленных регионах, от них и отсекли. Мы обращались с предложениями в профильные ведомства в конце апреля, чтобы этот момент был учтен в новой редакции правил, но пока результата нет. Надеемся, что правила будут дорабатываться вместе с бизнес-сообществом, и интересы населения и МСП отдаленных регионов будут все же учтены.
Правила, казалось бы, ограничивают и уже несколько лет существующий формат интернет-магазинов и агрегаторов, которые оказывают услуги по приему заказов на лекарства и их продаже через аптеки, ближайшие к заказчику. По данным аналитической компании DSM Group, сегодня аптечные лицензии есть только у одного из популярных интернет-магазинов. Но вряд ли все они откажутся от подобного сервиса. Правда, в этом формате есть риски и для потребителя, который при таких сделках плохо защищен, и для продавца, которого можно привлечь к ответственности в случае возникновения неблагоприятных последствий. Однако в постановлении прямого запрета на эти услуги нет. Не сказано в нем и то, что сайт с рекламой лекарств может принадлежать только аптечному учреждению.
— Получается, что дистанционная торговля — это прежде всего доставка, — поясняет Елена Неволина. — А интернет-сервисы могут сказать, что они доставкой лекарств покупателю не занимаются, он сам приходит в аптеку и там выкупает препарат — значит, они ничего и не нарушают. А как интернет-витрина они, получается, вполне могут существовать.
Потребует ли организация дистанционной торговли дополнительных затрат, увеличения штата аптек?
— Дополнительные ресурсы для этого не нужны, — уверена исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. — Курьер может быть и в штате аптеки, что не требует дополнительных затрат, поскольку с увеличением объема работы расширяется и штат аптеки, или же эта нагрузка перераспределяется среди действующих сотрудников.
О том, как аптечные сети готовятся к новому формату работы, "РГ" рассказала генеральный директор компании "Амурфармация" Галина Чернышова. В компанию входят 70 аптек, работающих на территории Амурской области, в том числе и в отдаленных районах.
— Услугу в формате предварительного заказа мы уже предоставляем, их выкуп идет в стационарной аптеке, — пояснила она. — Теперь будем доставлять препараты непосредственно до гражданина — места его проживания или работы. Область у нас большая, и многие люди живут достаточно отдаленно от аптек, поэтому мы, скорее всего, будем привлекать к доставке сторонние организации, которые оказывают логистические услуги. Вопрос стоимости доставки пока прорабатывается. Потребителям в областном центре, по нашим расчетам, она обойдется примерно в 100-200 рублей, по области расценки будут уже иные, пока не могу сказать точнее.
В разрешенный для онлайн-продажи перечень не войдут наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится более 25 процентов этилового спирта. Но в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции до конца этого года аптекам разрешена доставка и рецептурных препаратов. Однако в постановлении никаких правил на этот счет не прописано, в том числе и о том, как проверить законность рецепта, особенно, если доставляет лекарство курьерская служба по найму. В нынешних условиях именно больные с хроническими заболеваниями являются группой повышенного риска, поэтому им лучше лишний раз не выходить из дома, а многим из них требуются именно рецептурные лекарства. Не помешает ли это обслужить их нужды?
— Не следует спекулировать режимом самоизоляции, — заявила "РГ" Нелли Игнатьева. — Дистанционная торговля лекарствами — не временная норма. А лекарство — это всегда и польза, и риски. В международной практике дистанционных продаж даже к доставке безрецептурных лекарств применяются крайне осторожные подходы: если фармацевт видит для конкретного пациента риск приема отдельных разрешенных к доставке препаратов, то они не будут доставлены. Лекарства таким пациентам и сегодня, и всегда доставляют социальные работники, при этом они объясняют, как их принимать. И отдельное спасибо волонтерам, которые сейчас очень помогают аптекам.
— Правила доставки рецептурных лекарств в постановлении не прописаны, как и онлайн-торговли биологически активными добавками (БАДами), — отмечает Галина Чернышова. — Но эти вопросы тоже требуют полной ясности.
Отмечает необходимость уточнения этих моментов и Елена Неволина.
— В целом утвержденные правила соответствуют нашим ожиданиям, так как они направлены на главную цель — защиту конечного потребителя, обеспечение его высококачественными препаратами, — заявила "РГ" исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова. — Уверена, что онлайн-торговлей должны заниматься лишь опытные игроки фармрынка, способные предоставлять качественную услугу. Период распространения коронавирусной инфекции — самое востребованное время для развития дистанционной торговли лекарствами, поскольку сейчас это особенно удобно для людей. Но вот насколько такая услуга будет доступна для жителей отдаленных районов — пока вопрос.
Аналитическая компания RNS pharma в своем последнем обзоре рынка отмечает тот факт, что порядок и формат интернет-торговли лекарствами, пусть пока только безрецептурными, получил правовое основание, как большое достижение. Эксперты полагают, что это решение даст старт целому ряду глубинных преобразований отрасли, в том числе и оптовой торговли лекарствами.
Но не изменит ли нововведение весь ландшафт аптечного ретейла? Ведь с ростом популярности дистанционных продаж, чтобы не потерять часть потребителей, единичным частным аптекам и индивидуальным предпринимателям, возможно, придется либо объединяться в минимально необходимые для интернет-торговли сети, либо они рискуют разориться.
— Я не думаю, что онлайн-продажи сильно скажутся на структуре аптечного ретейла, — заявила "РГ" Виктория Преснякова. — Если самые слабые аптеки и уйдут, то это будет лишь небольшая его часть. Лекарства — не простой товар, который в магазине накидываешь в корзину "на всякий случай". Аптечный рынок — очень социально чувствительный, он заключается не просто в покупке, его неотъемлемая часть — профессиональные консультации, коммуникации со специалистом. Многие предпочитают лично прийти в аптеку, чтобы поговорить с провизором. А после периода самоизоляции, мне кажется, вообще будет обратный процесс, когда людям захочется выйти из дому, зайти в привычные места, в том числе, и в "свою" аптеку. Безусловно, рынок будет меняться. Но мы, наверное, даже не можем предугадать, какие еще форматы он откроет.
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Компании , Лилия Титова , Елена Неволина , Нелли Игнатьева , Михаил Мишустин , Виктория Преснякова , Росздравнадзор
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