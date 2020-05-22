Американские миллиардеры стали еще богаче

Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

За период с 18 марта по 19 мая люди из списка "600 плюс богатейших жителей США" суммарно заработали 434 миллиарда долларов. При этом в марте в стране насчитывалось 614 миллиардеров, в мае — уже 630.

В целом, наибольших успехов достигли владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в онлайн-формат.