Американские миллиардеры стали еще богаче

Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
За период с 18 марта по 19 мая люди из списка "600 плюс богатейших жителей США" суммарно заработали 434 миллиарда долларов. При этом в марте в стране насчитывалось 614 миллиардеров, в мае — уже 630.
Больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос (+34,6 миллиарда долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (+25,3 миллиарда), создатель Microsoft Билл Гейтс (+8 миллиардов), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+7 миллиардов), руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (+564 миллиона).
В целом, наибольших успехов достигли владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в онлайн-формат.