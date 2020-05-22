Бизнес телепортировался в эпоху Ельцина

53% предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) назвали своё положение катастрофой. Одновременно с этим 62,2% представителей бизнеса оценили шансы на сохранение компаний в 50% и даже ниже. При этом в продолжении деятельности уверены лишь 13,4% фирм. Это показал мониторинг 2055 компаний из 85 регионов страны, выполненный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова (презентация есть в распоряжении NEWS.ru).

Увы, но о частичном перезапуске работы заявили лишь 32% бизнесменов, а 35,7% признались, что их деятельность по-прежнему заморожена.

Скорее отрицательно или просто отрицательно оценило действия российского правительства по поддержке бизнеса 55,1% компаний, позитивными их назвали 6,6% и скорее положительными — 21,2%. Речь идёт о перечне отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19.

Ключевые проблемы, с которыми столкнулись компании: задержки зарплат — как в 1990-е годы, невозможность платить налоги по оплате труда (52,4%), неспособность оплачивать полную аренду (42,8%), а также хронические неплатежи контрагентов (39,1%).

Конечно, недовольство предпринимателей вполне объяснимо. Ситуация с малым и средним бизнесом действительно близка к катастрофической, о чём нашему изданию рассказывают сами предприниматели. На то, что принимаемых правительством мер недостаточно, бизнес жаловался ещё в начале апреля. И уже тогда было понятно, что отсрочками платежей и проверок, а также льготными кредитами, которые даются под залог и которые неработающий бизнес должен будет вернуть, ситуацию не исправить.

До последнего времени большую часть господдержки пострадавшего бизнеса составляли меры нефинансового характера, что на фоне прямых финансовых потерь бизнеса выглядит неубедительно. Даже предусмотренными госвыплатами в сумме 12 130 рублей, по предварительному анализу, проведённому аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, смогут воспользоваться только 28% предпринимателей от общего числа МСП. Причина — под меры господдержки подпадает менее 50 видов экономической деятельности, а не менее 30% выручки потеряли предприятия, работающие по 99 видам экономической деятельности.

Реальной помощью, по мнению опрошенных экономистов, может стать решение о списании налогов за второй квартал 2020 года для малого бизнеса. Хотя формально пока есть только законопроект, заявленный же механизм работы данной меры довольно прозрачный — предприниматель заполняет декларацию, а автоматизированный сервис через учётную систему будет уведомлять о том, что не нужно платить конкретный налог на конкретную сумму.

Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова:

К сожалению, данная мера принята с явным опозданием — её нужно было заявлять вместе с началом режима изоляции. Основное, что сейчас может дать второе дыхание малому бизнесу, — это прозрачные и понятные сроки и этапы выхода из изоляции. А кроме того — если не списание налогов, то, по крайней мере, полные налоговые каникулы до конца года, причём заявить об этом нужно уже сейчас, чтобы бизнес мог хоть что-то планировать.

Очевидно, что в данное время перед средним и особенно малым бизнесом стоит большая проблема критического выживания. Вынужденные простои из-за коронавируса привели к тому, что в марте 2020 года прекратило своё существование практически в два раза больше предприятий, чем в марте прошлого года. С учётом того, что с 1 января текущего года значительно расширился список товаров, которые необходимо маркировать (а значит, издержки бизнеса автоматически вырастут и наиболее существенное относительное повышение будет именно для малого бизнеса), можно ожидать продолжение сокращения числа МСП.

Несмотря на меры, принимаемые кабмином для поддержки МСП, под критерии предприятий, которым могут оказать адресную помощь, попадают, увы, далеко не все предприятия. Льготные кредиты (под 0%) получить оказалось тоже нелегко: банки часто отказывают в их выдаче, что объясняется довольно просто — банки стали более требовательно относиться к заёмщикам, понимая, что даже после снятия карантинных мер далеко не все МСП смогут встать на ноги и вернуть кредит.

Одним из вариантов «выживания» бизнеса эксперты считают изменение системы работы: перевод на удалённую работу максимального числа сотрудников, закрытие торговых точек и офисов и перевод основной доли торговли в Интернет. Однако далеко не все предприятия в силу специфики их деятельности смогут это сделать.

Мария Никонова, доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН: