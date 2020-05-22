Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.10
82.00
78.55
Прогноз
25.05 – 01.06
$
74.50
80.46
Индексы и котировки Brent
34.37
+0.06 Золото
1735.73
+0.09 РТС
1190.37
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0891
+0.0057
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Росздравнадзор начал принимать заявления от аптек на онлайн-продажу лекарств 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
От аптек начали принимать заявления на онлайн-продажу
Фото: РИА Новости
Росздравнадзор приступил к приему заявлений от аптечных организаций на дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Об этом в пятницу сообщается на сайте службы.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала прием заявлений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами от аптечных организаций", — говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что онлайн-продажа лекарств может начаться уже в первых числах июня.
Согласно правилам дистанционной продажи лекарств, которые утвердило правительство, к торговле допускаются компании, имеющие фармлицензию по розничной торговле лекарственными препаратами и владеющие такой лицензией не менее одного года. При этом аптечная организация должна иметь не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации. Выдачу лицензий будет осуществлять Росздравнадзор, который будет обязан рассмотреть документы в течение 5 дней. Правительство также поручило Минздраву в течение полугода отслеживать применение правил дистанционной продажи лекарств и представить доклад о результатах.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
ТАСС: последние новости
Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ Совет директоров "Роснефти" утвердил Сечина на пост главного исполнительного директора Совет директоров "Роснефти" утвердил Сечина на пост главного исполнительного директора "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири - 2" "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири - 2"
Комментарии
Компании , Другое , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Росздравнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Чубайс предрек революцию в важной отрасли
Чубайс предрек революцию в важной отрасли
ФНС открыла раздел для поддержки самозанятых
ФНС открыла раздел для поддержки самозанятых
Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами
Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами
Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках упала
Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках упала
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение