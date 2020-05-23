Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.20
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
74.50
80.46
Индексы и котировки Brent
35.12
–0.31 Золото
1734.60
+0.07 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0902
+0.0063
08.05
1.0839
19.05
11.05
27.04

Крупнейшая компания мира по аренде машин обанкротилась 

Майк Габриелян и ещё 10 3 часа назад
Крупнейшая компания мира по аренде машин обанкротилась
Фото: Reuters
Коронавирусный кризис привёл к банкротству крупнейшую компанию мира по аренде автомобилей — американскую Hertz. Об этом сообщает AFP.
Hertz Global Holdings и дочерние компании подали ходатайство в суд о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США.
Глава 11 представляет собой механизм, который позволяет компании, которая больше не в состоянии погасить свой долг, реструктурировать себя без участия кредиторов.
«Влияние COVID-19 на спрос стало внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании», — объясняется в пресс-релизе компании.
Отмечается, что в мире сохраняется неопределенность относительно даты, когда «рынок подержанных автомобилей полностью откроется для продаж».
Компания заверила, что, несмотря на реорганизацию, продолжит обслуживать клиентов.
Hertz уже сократил 10 000 рабочих мест в Северной Америке, или 26,3% работников по всему миру, после того, как пандемия парализовала поездки и нанесла вред мировой экономике.
Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что компания имеет долги в размере 19 миллиардов долларов. Почти 700 тысяч её транспортных средств простаивают из-за коронавируса.
Hertz — мировой гигант по прокату автомобилей. Основан в 1918 году. Пережил Великую депрессию и многочисленные американские рецессии.
В последнее время компании приходилось бороться с конкурентами. В 2019-м Hertz понесла убытки четвертый год подряд.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Европа отказывается от американского газа.
Видео дня. Forbes перечислил богатейших российских наследников
Комментарии 1
Компании , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это мало»
«Это мало»
Ставки по ипотеке вернулись к февральскому уровню
Ставки по ипотеке вернулись к февральскому уровню
Экономика Европы оттолкнулась от дна
Экономика Европы оттолкнулась от дна
В Центробанке произошли кадровые перестановки
В Центробанке произошли кадровые перестановки
От аптек начали принимать заявления на онлайн-продажу
От аптек начали принимать заявления на онлайн-продажу
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение