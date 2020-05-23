Крупнейшая компания мира по аренде машин обанкротилась 

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Коронавирусный кризис привёл к банкротству крупнейшую компанию мира по аренде автомобилей — американскую Hertz. Об этом сообщает AFP.

Hertz Global Holdings и дочерние компании подали ходатайство в суд о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США.

Глава 11 представляет собой механизм, который позволяет компании, которая больше не в состоянии погасить свой долг, реструктурировать себя без участия кредиторов.

«Влияние COVID-19 на спрос стало внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании», — объясняется в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в мире сохраняется неопределенность относительно даты, когда «рынок подержанных автомобилей полностью откроется для продаж».

Компания заверила, что, несмотря на реорганизацию, продолжит обслуживать клиентов.

Hertz уже сократил 10 000 рабочих мест в Северной Америке, или 26,3% работников по всему миру, после того, как пандемия парализовала поездки и нанесла вред мировой экономике.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что компания имеет долги в размере 19 миллиардов долларов. Почти 700 тысяч её транспортных средств простаивают из-за коронавируса.

Hertz — мировой гигант по прокату автомобилей. Основан в 1918 году. Пережил Великую депрессию и многочисленные американские рецессии.

В последнее время компании приходилось бороться с конкурентами. В 2019-м Hertz понесла убытки четвертый год подряд.