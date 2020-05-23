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Forbes: состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд 

News.ru и ещё 4 40 минут назад
Богатейшие люди стали еще богаче во время пандемии
Фото: globallookpress.com
Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира за последние два месяца несмотря на пандемию коронавируса увеличилось примерно на $255 млрд Такие оценки опубликовал Forbes.
Наиболее успешным этот период, по данным издания, стал для Марка Цукерберга. Он поднялся с седьмого на четвёртое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в $86,5 млрд Всего за пару месяцев оно увеличилось на $31 млрд — в основном за счёт повышение курса акций возглавляемой им компании Facebook.
Самым богатым человеком мира по-прежнему остаётся глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием, которое оценивается в $146,9 млрд Он за время пандемии заработал $29,9 млрд — тоже благодаря росту стоимости акций.
Состояние одного из основателей Microsoft Билла Гейтса эксперты оценили в $106,5 млрд, оно за два «коронавирусных» месяца прибавило в весе на $11,9 млрд
Третье место в списке занимаетт гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чьи активы увеличились на $12,8 млрд долларов — до $94,1 млрд
Как отмечает издание, все 25 миллиардеров, которые включены в список зафиксировали прибыль. Общая стоимость их активов достигла почти $1,5 трлн.
Ранее, как писал NEWS.ru, издание Forbes представило традиционный ежегодный список самых богатых российских наследников. В нём появились пять новых имён.
Видео дня. Forbes перечислил богатейших российских наследников
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Amazon , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes
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