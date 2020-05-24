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СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Санитарные нормативы сохранят в магазинах одежды
Фото: РИА Новости
Покупателям придется соблюдать санитарно-защитные нормативы, которые не отменяются. Об этом заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин, пишет газета "Московский Комсомолец".
"В ритейле разрабатываются варианты технологий, обеспечивающих примерку, выбор фасона и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды на удаленке", — рассказал эксперт.
Офлайн-продажи, скорее всего, сойдут на "нет" в обозримом будущем. Таким мнением поделился дизайнер Дмитрий Шишкин. По его словам, магазины делают ставки на онлайн-продажи.
"Речь идет о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет. Человек сможет подбирать максимально подходящий размер определенного бренда и определенных лекал. Думаю, к осени эти сервисы улучшаться, а к концу этого года приобретут массовость", — считает Шишкин.
Как рассказали газете в пресс-службе крупного онлайн-магазина, примерки непосредственно в пунктах выдачи запрещены. Покупатель может забрать вещь домой, примерить и вернуть то, что не подошло.
"В пунктах выдачи заказов допускается нахождение одновременно только одного клиента. В помещении производится уборка с применением дезинфицирующих средств", — отметил собеседник.
По словам директора по маркетингу сети обувных магазинов Ирины Зуевой, салоны готовятся к открытию согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
"Это антисептики на входе, перчатки и макси на сотрудниках, постоянная уборка", — отметила она.
По словам ритейлеров, тема стерильности вещей при офлайн-продажах пока не обсуждается.
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Комментарии
Компании , Экономика , Андрей Разбродин , Дмитрий Шишкин , Роспотребнадзор , Московский комсомолец
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