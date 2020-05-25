Сбербанк закупает банкоматы с блокчейном 

Сбербанк резко наращивает количество бесконтактных банкоматов, работающих с Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Huawei Pay, пишут «Известия». Информация о тендере на 108,5 млн долларов на покупку почти 5 тыс. подобных устройств была опубликована на сайте госзакупок, а итоги конкурса станут известны в середине июля. Аппараты должны вмещать не менее 14,5 тыс. купюр, иметь видеокарты для распознавания образов, уметь работать с блокчейном и быть вандалоустойчивыми.

Сбербанк сообщил, что регулярно обновляет свою сеть на более современные модели устройств во всех регионах. Всего в банке с наличными работают 75 тыс. устройств, почти 55 тыс. из которых — полнофункциональные банкоматы. В феврале представители кредитной организации рассказывали, что доля бесконтактных банкоматов достигла 95% от общего числа.

Также многие российские банки инвестируют в инфраструктуру для дистанционных услуг. Россельхозбанк объявил тендер на выполнение работ по совершенствованию системы удаленного обслуживания физлиц. Подрядчик получит за это 153 млн рублей и будет должен выполнить заказ, связанный с интернет-банком и мобильным приложением Россельхозбанка. ВТБ намерен в ближайшее время запустить сервис снятия наличных с использованием телефона через Apple Pay или Google Pay, сообщили в пресс-службе. У Тинькофф Банка все банкоматы оснащены бесконтактной технологией. Кредитные организации намерены наращивать количество таких банкоматов.

Если современный банкомат представляет собой мини-офис, то АТМ будущего будет заменять полноценное банковское отделение, прогнозируют эксперты. Такие устройства уже есть — «виртуальные автоматизированные кассиры» (VTM), которые позволяют оформить карту, подать документы на получение кредита или любой другой финансовой услуги без необходимости посещения отделения банка. С внедрением биометрической идентификации клиента банковские карты должны стать таким же анахронизмом, как и бумажная сберегательная книжка с подписями и печатями, пояснили эксперты. По их словам, технологически к этому уже все готово, но банкам нужно понять, что в случае биометрической идентификации все ошибки, допущенные программным обеспечением и приведшие к неверной авторизации клиента, станут проблемой кредитной организации, а не клиента.