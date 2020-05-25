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HeadHunter запустил сервис онлайн-собеседований 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
HeadHunter запустил сервис онлайн-собеседований
Фото: РИА Новости
Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter запустила сервис онлайн-собеседований. Как пишет газета "Коммерсант", сервис будет работать на базе платформы Microsoft Teams.
В компаниях сообщили, что для того, чтобы поучаствовать в онлайн-собеседовании, пользователю не потребуется скачивать приложение и авторизовываться в сервисе Microsoft Teams.
Это первый на российском рынке проект для Microsoft Teams, в котором бы использовалась платформа для найма персонала. Партнеры проекта оценивают, что новый сервис позволит увеличить аудиторию приложения на несколько сотен тысяч человек ежемесячно.
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Компании , Другое , Microsoft , Газета "Коммерсантъ"
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