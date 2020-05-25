У россиян возьмут деньги на мегапроект «Газпрома»

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Одним из вариантов финансирования газохимического проекта в Усть-Луге может стать привлечение денег населения при помощи создания фондов коллективных инвестиций. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

По словам Шувалова, сдвиг сроков по проекту в Усть-Луге не обсуждается, однако в условиях кризиса там может появиться иностранный акционер.

«Только надо понимать, в какой момент. В точке, в которой мы сейчас, позвать иностранного акционера — это одна цена. Но ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию, это другая цена», — пояснил он.

Глава ВЭБ.РФ также подчеркнул, что кризис вынудил скорректировать планы финансированию проекта из Фонда национального благосостояния.

«Наш запрос такой: надо использовать деньги иностранных партнеров, российского рынка, приглашать к участию в инвестировании граждан, подумать, в каких формах это можно сделать. Мы считаем, что можно создавать фонды коллективных инвестиций, куда люди будут заинтересованы вкладывать, понимая, что они, например, акционеры Усть-Луги», — отметил он.

«Рамблер» писал, что проект в Усть-Луге, который предварительно оценивается в 2,4 трлн рублей, предполагает строительство газоперерабатывающего комплекса и завода по производству сжиженного природного газа, а также газохимического производства.