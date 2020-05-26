Бизнес в российском регионе поддержат миллиардом

Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Алтайского края в 2020 году предоставят один миллиард рублей в качестве поддержки. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев , передает ТАСС.

«Это докапитализация регионального фонда микрозаймов, докапитализация региональной гарантийной организации, все меры поддержки в этом году», — отметил он.

Евстигнеев рассказал, что реализация мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» продолжается, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничительные меры. На сегодняшний день в регионе действует 79 тысяч субъектов бизнеса. Сокращения числа предприятий МСП не наблюдается.

Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Так, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой