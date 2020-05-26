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Бизнес в российском регионе поддержат миллиардом рублей 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Бизнес в российском регионе поддержат миллиардом
Фото: ТАСС
Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Алтайского края в 2020 году предоставят один миллиард рублей в качестве поддержки. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, передает ТАСС.
«Это докапитализация регионального фонда микрозаймов, докапитализация региональной гарантийной организации, все меры поддержки в этом году», — отметил он.
Евстигнеев рассказал, что реализация мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» продолжается, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничительные меры. На сегодняшний день в регионе действует 79 тысяч субъектов бизнеса. Сокращения числа предприятий МСП не наблюдается.
Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Так, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
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Компании , Экономика , Экономика России , Новые налоги , Александр Евстигнеев , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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