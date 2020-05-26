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Нефтедобывающая компания в США объявила о банкротстве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
В США разорился еще один добытчик нефти
Фото: Reuters
Американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила о банкротстве, сообщили СМИ.
Unit направила на рассмотрение специального суда в Хьюстоне запрос о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США. Этот закон позволяет провести реорганизацию деятельности, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Компании пришлось сократить число сотрудников на 30%, оставив около 600 человек. Долги Unit превышают 650 млн долларов.
Кредиторы и акционеры, под контролем которых находятся 70% долговых обязательств Unit, поддержали план реорганизации. Компания рассчитывает снизить долг и восстановить рентабельность.
WSJ заявила, что Unit стала очередной жертвой снижения цен на нефть.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что нефтяной сектор США готовится к волне банкротств. Добыча сланцевой нефти в Америке просела почти на столько же, на сколько Россия и Саудовская Аравия обязались снизить производство в рамках исторической сделки ОПЕК+.
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Компании , Цена на нефть , Экономика России , Прогноз эксперта , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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