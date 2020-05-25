Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров 

Сбербанк стал лидером рейтинга Value Creators, составленного компанией BCG. Банк стал лучшим в мире по созданию акционерной стоимости за последние пять лет, а также занял 6-е место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира. Всего в рейтинг вошли 50 компаний.

Рейтинг Value Creators ежегодно оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, в данном случае — за период 2015–2019 годов.

В сводный рейтинг топ-50 вошли 50 крупнейших и наиболее эффективных с точки зрения формирования акционерной стоимости компаний из 33 отраслей.

Авторы рейтинга обратили внимание, что отрасли с самым высоким средним TSR за пятилетний период также вошли в топ отраслей, меньше всего затронутых спадом на фондовом рынке на фоне распространения коронавируса. И, напротив, отрасли, столкнувшиеся с трудностями еще до пандемии COVID-19, такие как нефтегазовый сектор, металлургия и автомобилестроение, особенно сильно пострадали от недавнего падения рынка.

TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости.