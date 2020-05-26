«Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет

Согласно данным суда, «Рот Фронт» хочет запретить Roshen использовать изображение что бы не запутать потребителей. Российская компания уже подавала подобный иск в 2017 году и выиграла суд, однако в 2018 году решение было аннулировано. Сейчас «Рот Фронт» попросил суд отменить решение об отклонении своего возражения и получил положительный ответ.

Roshen — самый дорогой актив пятого президента Украины Петра Порошенко . Основанная в 1996 году корпорация превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине и в одного из крупнейших в Восточной Европе с заводами в России, Литве и Венгрии.

Политик неоднократно утверждал, что не имеет никакого влияния на бизнес компании, но за то время, когда он руководил Украиной, Roshen резко нарастила доходы: например, в 2014 году прибыль увеличилась почти в девять раз. Тенденция продолжилась в следующие годы. В 2018-м, последнем полном году президентства Порошенко, рост составил 44 процента.