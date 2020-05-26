Компании остаются без положенной госпомощи. Почему?

Даже те компании, у которых совпадают коды ОКВЭД, не всегда могут получить госпомощь. В частности, гранты на выплату зарплат. Это происходит из-за того, что государственные базы данных отстают от жизни, из-за чего появляются так называемые мертвые души, которые не дают право на господдержку.

Кристина — представитель московской компании, которая работает в сфере развлечений. По своему коду деятельности предприятие, где трудятся 14 человек, имеет право на господдержку. Штат сохранен. Но это надо доказать.

Большая часть российских компаний ежемесячно подает в Пенсионный фонд документ под названием СЗВ-М, если проще — сведения о застрахованных лицах, а если совсем просто — список официально трудоустроенных сотрудников. Сдавать этот документ по закону нужно не позднее 15-го числа каждого месяца.

В начале апреля компания Кристины, как обычно, отправила бумагу « Почтой России » в Пенсионный фонд и подала заявление в налоговую с просьбой о получении от государства зарплатного гранта. Пришел отказ. Причина: сведения о застрахованных лицах за март не были сданы. А потом выяснилось, что Пенсионный фонд ввел в свою базу данные из компании только на прошлой неделе. Соответственно, их вовремя не получила налоговая. Поэтому на зарплатные деньги компания претендовать не может. И помочь решить эту бюрократическую проблему тоже никто не может, рассказывает Кристина.

— Мы стали разбираться с этим вопросом, позвонили в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд сказал, что они печатные версии приняли только на той неделе. Я говорю: может быть, нам лучше сделать тогда электронную, чтобы ускорить процесс? Мы с ними договорились в принципе, я все сдала, но, получается, базы Пенсионного фонда и налоговой обмениваются раз в месяц, и, соответственно, нам из-за этого приходит отказ на субсидии за апрель. Никто ничем помочь нам не может.

— И как теперь? То есть, получается, всё?

— Получается, всё, мы не сможем получить никаким образом субсидию. Сказали, что все это происходит автоматически и, к сожалению, никто ничем помочь не может.

Судя по поступающим в редакцию Business FM письмам, подобные проблемы испытывают и другие предприниматели. Например, в редакцию обратился Валерий. На его супругу оформлено ИП, это детская школа танцев в Ленинградской области. С конца марта она не работает, сотрудников нет. Тоже подали заявление на получение субсидии. И тоже отказ. Причина: с марта количество работников сократилось более чем на 90%. Как оно могло сократиться, если сотрудников у его супруги нет в принципе, Валерий понять так и не смог. Зато пришло другое понимание: бизнес, похоже, придется закрыть.

— У нас дилемма: продолжать деятельность или не продолжать? Скорее всего, мы будем закрываться, потому что непонятно, во-первых, когда нас выпустят, когда нам разрешат деятельность, непонятно, что будет со спросом, с платежеспособностью. Такая ситуация у многих наших коллег, все это на свои средства, у нас довольно много кредитов. Есть ли вообще смысл бороться за этот бизнес?

— А с кредитами вам удалось как-то решить проблему — реструктурировать или как-то еще?

— Нет, не удалось. Мы пробовали, банк не пошел навстречу.

Изюминкой в этой истории стало еще и письмо из налоговой, которое предприниматель получил вместо субсидии. ФНС показалось, что ИП в прошлом году заплатило мало налогов — всего 10 тысяч рублей. Сам Валерий этого не скрывает. Дело в том, что предприятие начало работать осенью, и у него, как это всегда бывает на первоначальном этапе, были большие расходы. Соответственно, и налоговая база небольшая.

Кстати, правительство приостановило до конца мая выездные налоговые проверки. Но, как потом пояснял глава ФНС Даниил Егоров , обычные проверки деклараций налогоплательщиков продолжаются.

И можно вспомнить еще один кейс, о котором Business FM уже рассказывала. Для той же отрасли развлечений характерна текучка кадров. Одни увольняются, других тут же принимают. Но база данных за этим не успевает. Из-за чего налоговая видит, что компания сократила персонал, хотя количество штатных единиц у нее осталось прежним. Business FM попросила ФНС о комментарии. На момент публикации материала он не поступил.