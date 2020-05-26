В отделениях Сбербанка установят постаматы

Дочерняя компания Сбербанка «Сберлогистика» в течение года планирует развернуть сеть из 10 тыс. постаматов, пишет «Коммерсант», ссылаясь на ее представителей. Они будут устанавливаться в отделениях банка в 800 городах, часть из них — в зоне круглосуточно доступных банкоматов. Сейчас идут плановые поставки и брендирование постаматов, к середине лета их будет больше 1 тыс. В начале 2020 года «Сберлогистика» подала заявку на патент на собственную модель постамата, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Создание одного устройства обходится компании примерно в 130 тыс. рублей, оценивают эксперты. Это обусловлено минимальной электронной начинкой и отсутствием купюроприемника, в среднем же стоимость одного постамата составляет несколько сотен тысяч рублей. Инвестиции «Сберлогистики» только в оборудование для проекта со Сбербанком могут составлять 1,3 млрд рублей.

В связи с ограничениями из-за пандемии рост числа доставок через постаматы замедлился, но снижения нет, говорят участники рынка. Самыми сложными стали первые три недели апреля, когда до 25% сети оказались недоступны для пользователей, признает гендиректор PickPoint Надежда Романова . По словам управляющего директора 5Post Виталия Дырдасова, Х5 Retail Group также инвестирует в развитие проекта.

По мнению экспертов, со снятием ограничений стоит ждать быстрого роста рынка постаматов, поэтому инвестиции сейчас оправданы. В настоящее время конкуренция разворачивается преимущественно за привлекательные локации с высоким трафиком, «Сберлогистике» в этом плане будет проще, учитывая сеть Сбербанка. Компания в случае выполнения планов будет бороться за лидерство по числу постаматов с Ozon, а на горизонте пяти-шести лет рынок может достичь 100 тыс. устройств, прогнозируют эксперты.