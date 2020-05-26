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Как умирает легендарный «Антонов» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Как умирает легендарный «Антонов»
Фото: РИА Новости
Государственное предприятие «Антонов» по сей день является одной из визитных карточек Украины, которая привыкла паразитировать на наследии демонизированной советской эпохи. Это в первую очередь касается самого большого в мире самолета АН-225 «Мрия», созданного в рамках советской военно-космической программы для транспортировки и стартов космического челнока «Буран».
Сейчас он традиционно позиционируется в мире, как украинский — хотя проектирование и постройку уникального рекордсмена обеспечивали предприятия всего бывшего СССР, включая заводы из Ульяновска, Москвы, Воронежа, Горького и Ташкента.
Последняя пиар-акция с участием «Мрии» прошла в апреле, когда она доставила из Китая медицинские маски, защитные очки и комбинезоны. Президент Владимир Зеленский лично выехал встречать этот гуманитарный груз, чтобы эффектно попозировать на фоне летающего гиганта — обещая бесплатно распределить маски по всем регионам страны. Но, как это обычно водится на Украине, «перемога» быстро превратилась в очередную «зраду». Потому что на самом деле китайскую «гуманитарку» оплатили владельцы крупной торговой сети, которые благополучно распродают ее через свои магазины.
Эта история ненадолго вернула интерес к ситуации на ГП «Антонов» — хотя украинские власти и здесь вспомнили о нем исключительно в рекламных целях. Президент Зеленский заявил о желании построить второй экземпляр этого самолета, а также задумался о необходимости создать на основе «Антонова» государственную пассажирскую авиакомпанию — чтобы конкурировать с частными «Международными авиалиниями Украины», в рамках борьбы с опальным миллиардером Игорем Коломойским. При этом, президент в очередной раз призвал поверить в светлое будущее украинского авиапрома, который вот-вот чудесным образом расцветет под живительным дождем государственных денег и вложений иностранных инвесторов.
Увы, все эти рассуждения были чистой воды прожектерством, которое покоробило даже привыкших к патриотическому лицемерию журналистов, хорошо осведомленных о том, в каком плачевном положении находится сейчас «Антонов». А директор предприятия Александр Донец честно признался, что строительство второй «Мрии» нецелесообразно и нереально. Еще бы — ведь Украина не может даже мечтать о собственных космических проектах такого масштаба, а на «Антонове» испытывают проблемы со строительством самых обыкновенных пассажирских и транспортных самолетов. Что привело несколько лет назад к срыву перспективного контракта с Азербайджаном — по причине дефицита комплектующих из России.
«Евромайдан и последовавшее за ним прекращение производственной кооперации с российскими предприятиями фактически прекратили полноценную работу киевского завода. «Киевский „Антонов“, бывший гигант советского самолетостроения, переживает трудные времена. Разрыв Украины с Россией после Майдана 2014 года, сместившего прокремлевского президента Виктора Януковича, вынудил компанию отказаться от ряда совместных проектов, в том числе нового военно-транспортного самолета, пассажирского лайнера местного значения и других. Наш корреспондент побывал на основных мощностях предприятия в Киеве почти пять лет назад и обнаружил, что производственные линии простаивают, а руководство тщетно ищет новых партнеров на Западе» — откровенно писал об этом The Christian Science Monitor.
И действительно — в декабре 2013 года Киев и Москва договорились о возобновлении совместного выпуска Ан-124 «Руслан», чтобы построить 80 транспортных самолетов на общую сумму около 13 млрд долларов. Однако новые украинские власти сразу же свернули производственно-экономические контакты с РФ, что лишило «Антонов» будущих перспектив.
Последний самолет Ан-158 был выпущен на предприятии пять лет назад, а серийное производство полностью прекратилось. Денег на его возобновление нет — как подсчитали в 2017 году, на это требуется 770 млн долларов, которые так и не смогло найти украинское государство. Не говоря уже о том, что квалифицированные специалисты разъехались по другим странам мира, а прежние технологические наработки в значительной степени устарели.
Впрочем, сейчас на «Антонове» пытаются торговать именно этими наработками авиаконструкторов, восходящими еще к советской эпохе. Госпредприятие пыталось договориться с Саудовской Аравией, чтобы построить на ее территории завод для производства транспортных самолетов Ан-132D — но в прошлом году саудиты окончательно потеряли свой интерес к этому проекту.
Одновременно шел флирт с Пекином. В 2016 году китайский телеканал CCTV сообщил о том, что «Антонов» продает Поднебесной полную технологическую документацию и права на «Мрию» — причем, речь якобы даже шла о возможности развернуть производство Ан-225 в Китае. Однако украинская страна дезавуировала эти договоренности — скорее всего, в интересах США, которые активно противодействуют китайцам в попытке утвердить свой контроль над запорожским предприятием «Мотор Сич», производящим авиационные двигатели.
В этих условиях Украина обратилась за помощью непосредственно к Вашингтону. Хотя это явно выглядело чем-то вроде жеста отчаяния. «Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам „Антонов“. Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна „Антонов“ сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing» — заявил 13 мая посол Украины в США Владимир Ельченко. Однако, ирония судьбы в том, что американский авиакосмический концерн совершенно не заинтересован в таком сотрудничестве — тем более, во имя спасения украинского предприятия. И его вполне устраивает ликвидация потенциального конкурента на тесном авиастроительном рынке.
Коронавирусный кризис может оказаться для «Антонова» контрольным выстрелом — в силу резкого сокращения мировых авиаперевозок, которое понизило спрос на новые самолеты. Десять лет назад я посетил сборочные цеха киевского предприятия вместе с президентом Венесуэлы Уго Чавесом и тогдашним главой венесуэльского МИД Николасом Мадуро. Влюбленный в самолеты Чавес пробежался по огромному чреву «Руслана», а потом сказал журналистам: «Украине также надо научиться ходить на собственных ногах. У нее они есть» — имея в виду именно уникальные огромные самолеты, бесплатно доставшиеся стране с советского плеча. Но самостоятельной политики в собственных интересах в итоге так и не получилось. Так что знаменитое украинское предприятие ожидает что-то вроде римейка девяностых годов, когда его инженерам пришлось строить из авиационного алюминия печально знаменитую тележку-«кравчучку».
И даже это может не спасти его от будущей ликвидации под застройку.
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Комментарии 3
Компании , Статьи , Александр Донец , Виктор Янукович , Николас Мадуро , Уго Чавес , Владимир Зеленский , Владимир Ельченко , Boeing , МИД , Мотор Сич , АНТК "АНТОНОВ"
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