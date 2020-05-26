Назван способ остановить «Северный поток—2»

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Назван «единственный способ» остановить «Северный поток—2» 

Вероника Полынина 27 минут назад
Помешать России достроить «Северный поток — 2» собственными силами могут только новые санкции США. Такое мнение высказала датская газета Jyllands-Posten, передает РИА «Новости».
Авторы статьи указывают, что предусмотренные США санкции в отношении трубопровода не угрожают его достройке, если у российской стороны есть собственный трубоукладчик. Таким трубоукладчиком издание называет судно «Академик Черский», которое в середине февраля вышло из порта Находки и 9 мая после многочисленных смен курса пришло в порт Мукран в Балтийском море.
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В материале отмечается, что для инвесторов проекта, среди которых энергетические компании со всей Европы, несут угрозу разве что новые санкции, если США захотят их принять. Эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк считает, что США могут ввести санкции по примеру трубоукладчиков против других секторов.
Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Из-за санкций компания Allseas, которая занималась прокладкой «Северного потока — 2», приостановила работу и отозвала специальные суда. В «Газпроме» заявили, что компания достроит трубопровод собственными силами.
Комментарии 42
Компании , Видео , Дональд Трамп , Газпром , РИА Новости
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