Назван способ остановить «Северный поток—2»

Помешать России достроить «Северный поток — 2» собственными силами могут только новые санкции США. Такое мнение высказала датская газета Jyllands-Posten, передает РИА «Новости».

Авторы статьи указывают, что предусмотренные США санкции в отношении трубопровода не угрожают его достройке, если у российской стороны есть собственный трубоукладчик. Таким трубоукладчиком издание называет судно «Академик Черский», которое в середине февраля вышло из порта Находки и 9 мая после многочисленных смен курса пришло в порт Мукран в Балтийском море.

В материале отмечается, что для инвесторов проекта, среди которых энергетические компании со всей Европы, несут угрозу разве что новые санкции, если США захотят их принять. Эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк считает, что США могут ввести санкции по примеру трубоукладчиков против других секторов.