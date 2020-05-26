Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ

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США намерены ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл , передает ТАСС.

«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — сказал Гренелл в интервью газете Handelsblatt.

Издание предположило, что новые санкции могут коснуться компаний, которые будут обслуживать трубопровод. Отмечается, что американцы намерены помешать вводу магистрали в эксплуатацию.

министерстве экономики и энергетики ФРГ в ответ на заявление американского дипломата назвали санкции противоречащими международному праву.