Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ

США намерены ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл, передает ТАСС.
«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — сказал Гренелл в интервью газете Handelsblatt.
Издание предположило, что новые санкции могут коснуться компаний, которые будут обслуживать трубопровод. Отмечается, что американцы намерены помешать вводу магистрали в эксплуатацию.
В министерстве экономики и энергетики ФРГ в ответ на заявление американского дипломата назвали санкции противоречащими международному праву.
Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Из-за санкций компания Allseas, которая занималась прокладкой «Северного потока — 2», приостановила работу и отозвала специальные суда. В «Газпроме» заявили, что компания достроит трубопровод собственными силами.