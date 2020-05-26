Названы условия открытия фитнес-клубов

После отмены запрета на работу из-за коронавируса спортивные объекты заработают по рекомендациям, составленным Роспотребнадзором . Среди них предварительная запись клиентов, почти что постоянное соблюдение социальной дистанции, регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств и проветривание помещений.

Также будет запрещено предлагать посетителям чай и кофе — только воду в бутылках. На входах в помещения должны быть установлены антисептики, а сотрудники должны работать в масках и перчатках.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о том, что часть ограничений из-за COVID-19 останется до изобретения вакцины.