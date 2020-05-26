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Роспотребнадзор назвал условия открытия фитнес-клубов 

+1 4 часа назад
Названы условия открытия фитнес-клубов
Фото: РИА Новости
После отмены запрета на работу из-за коронавируса спортивные объекты заработают по рекомендациям, составленным Роспотребнадзором. Среди них предварительная запись клиентов, почти что постоянное соблюдение социальной дистанции, регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств и проветривание помещений.
Также будет запрещено предлагать посетителям чай и кофе — только воду в бутылках. На входах в помещения должны быть установлены антисептики, а сотрудники должны работать в масках и перчатках.
Ранее Plus-one.ru рассказывал о том, что часть ограничений из-за COVID-19 останется до изобретения вакцины.
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Компании , Роспотребнадзор
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