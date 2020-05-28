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Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей 

ТАСС и ещё 5 38 минут назад
Сбербанк подключил всю свою сеть к СБП
Фото: РИА Новости
Сбербанк 27 мая подключил всю свою сеть к разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП), заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе видеоконференции.
"У нас наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых. Вчера он подключил всю свою сетку. Думаю, что с точки зрения с2с и с2b переводов это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций", — заявила она.
Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня.
Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы. В свою очередь в ЦБ позже сообщили, что ожидают полного подключения Сбербанка к СБП в июне.
Система быстрых платежей — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Ольга Скоробогатова , Сбербанк России , Центральный банк России
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