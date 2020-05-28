Сбербанк подключил всю свою сеть к СБП

"У нас наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых. Вчера он подключил всю свою сетку. Думаю, что с точки зрения с2с и с2b переводов это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций", — заявила она.

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня.

Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы. В свою очередь в ЦБ позже сообщили, что ожидают полного подключения Сбербанка к СБП в июне.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.