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Boeing объявила об увольнении более 6,7 тыс. сотрудников 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Boeing объявила об увольнении более 6,7 тыс. сотрудников
Фото: Reuters
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing приняла решение уволить более 6,7 тыс. своих сотрудников. Об этом говорится в заявлении президента и генерального директора Boeing Дэвида Кэлхуна, опубликованном в среду на сайте корпорации.
"Мы завершили программу добровольных увольнений, о которой объявили в прошлом месяце. Теперь мы подошли к печальному моменту, когда вынуждены начать программу принудительных увольнений. Мы на этой неделе уведомим первую группу в составе 6 770 наших сотрудников в США, что эта программа их затронет", — сообщил Кэлхун.
Он заверил, что уволенные работники получат все причитающиеся им выплаты и страховые льготы в полном объеме.
Глава Boeing констатировал, что последствия пандемии оказали "катастрофический эффект на состояние авиакомпаний" в США и во всем мире. Спрос на продукцию и услуги корпорации "существенно снизился", добавил Кэлхун, не приведя конкретных цифр.
Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что Boeing на этой неделе объявит об отправке примерно 2,5 тыс. сотрудников в добровольный неоплачиваемый отпуск. 29 апреля Кэлхун заявил, что пандемия оказала сильное негативное влияние на отрасль авиаперевозок, в связи с чем Boeing вынуждена сократить производство некоторых моделей самолетов. Это побудило руководство компании сократить 10% сотрудников по всему миру.
Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.
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Комментарии 1
Компании , Другое , Boeing , Международный валютный фонд , ВОЗ , Wall Street Journal
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