Boeing объявила об увольнении более 6,7 тыс. сотрудников 

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing приняла решение уволить более 6,7 тыс. своих сотрудников. Об этом говорится в заявлении президента и генерального директора Boeing Дэвида Кэлхуна, опубликованном в среду на сайте корпорации.

"Мы завершили программу добровольных увольнений, о которой объявили в прошлом месяце. Теперь мы подошли к печальному моменту, когда вынуждены начать программу принудительных увольнений. Мы на этой неделе уведомим первую группу в составе 6 770 наших сотрудников в США, что эта программа их затронет", — сообщил Кэлхун.

Он заверил, что уволенные работники получат все причитающиеся им выплаты и страховые льготы в полном объеме.

Глава Boeing констатировал, что последствия пандемии оказали "катастрофический эффект на состояние авиакомпаний" в США и во всем мире. Спрос на продукцию и услуги корпорации "существенно снизился", добавил Кэлхун, не приведя конкретных цифр.

Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что Boeing на этой неделе объявит об отправке примерно 2,5 тыс. сотрудников в добровольный неоплачиваемый отпуск. 29 апреля Кэлхун заявил, что пандемия оказала сильное негативное влияние на отрасль авиаперевозок, в связи с чем Boeing вынуждена сократить производство некоторых моделей самолетов. Это побудило руководство компании сократить 10% сотрудников по всему миру.