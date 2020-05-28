Титов предложил освободить МСП от налогов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил на три года освободить от налогов предприятия малого и среднего бизнеса на специальных режимах налогообложения. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена российскому лидеру Владимиру Путину , передает ТАСС.

«Перенести отмену ЕНВД до 2024 года (на период действия нацпроекта МСП) и приступить к реформированию системы налогов для малого бизнеса после пандемии (в частности, предусмотреть полное освобождение от налогов для предприятий МСП на специальных режимах налогообложения на три года)», — указано в тексте.

Также доклад предполагает установить, что пострадавшие от коронавируса предприятия будут осуществлять платеж в бюджет по всем видам налогов, включая НДС, единоразово по истечении налогового периода 2020 года. Кроме того, предлагается освободить от уплаты налогов на 50 процентов предприятия на ОСН с численностью сотрудников до 500 человек.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.