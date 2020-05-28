Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.08
82.00
78.17
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
34.85
–0.43 Золото
1722.30
–0.10 РТС
1233.91
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1016
+0.0197
13.05
1.0818
25.05
17.05
03.05

Бизнес-омбудсмен предложил освободить МСП от налогов на три года 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Титов предложил освободить МСП от налогов
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил на три года освободить от налогов предприятия малого и среднего бизнеса на специальных режимах налогообложения. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена российскому лидеру Владимиру Путину, передает ТАСС.
«Перенести отмену ЕНВД до 2024 года (на период действия нацпроекта МСП) и приступить к реформированию системы налогов для малого бизнеса после пандемии (в частности, предусмотреть полное освобождение от налогов для предприятий МСП на специальных режимах налогообложения на три года)», — указано в тексте.
Также доклад предполагает установить, что пострадавшие от коронавируса предприятия будут осуществлять платеж в бюджет по всем видам налогов, включая НДС, единоразово по истечении налогового периода 2020 года. Кроме того, предлагается освободить от уплаты налогов на 50 процентов предприятия на ОСН с численностью сотрудников до 500 человек.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
Видео дня. Фонд страхования от безработицы может появиться в РФ
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики
Комментарии
Компании , Борис Титов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Назван срок начала раздачи денег для россиян с детьми
Назван срок начала раздачи денег для россиян с детьми
Эстонию напугал план спасения экономики Европы
Эстонию напугал план спасения экономики Европы
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии
Чем «Газпром» не устраивает Европу
Чем «Газпром» не устраивает Европу
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение