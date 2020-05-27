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У крупнейшего банка мира отозвали лицензию в РФ 

Вероника Полынина и ещё 12 11 минут назад
Один из крупнейших банков мира лишился лицензии в РФ
Фото: ТАСС
Банк России аннулировал лицензию российской «дочки» Morgan Stanley Bank Europe «Морган Стэнли Банка», сообщается на сайте регулятора.
Поводом для аннулирования лицензии стало ходатайство самой кредитной организации. Соответствующее ходатайство было направлено в ЦБ РФ 10 апреля.
В декабре 2018 года Morgan Stanley Bank Europe объявил о намерении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.
В первом квартале 2020 года банк полностью прекратил свою трейдинговую деятельность на финансовом рынке.
30 апреля была аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг «Морган Стэнли Банк» на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на основании заявлений организации.
Согласно данным ЦБ РФ, «Морган Стэнли Банк» занимал 279-е место в банковской системе РФ.
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Компании , Другое , Морган Стэнли Банк , Центральный банк России
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