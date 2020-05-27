Один из крупнейших банков мира лишился лицензии в РФ

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Поводом для аннулирования лицензии стало ходатайство самой кредитной организации. Соответствующее ходатайство было направлено в ЦБ РФ 10 апреля.

В декабре 2018 года Morgan Stanley Bank Europe объявил о намерении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

В первом квартале 2020 года банк полностью прекратил свою трейдинговую деятельность на финансовом рынке.

30 апреля была аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг «Морган Стэнли Банк» на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на основании заявлений организации.

Согласно данным ЦБ РФ, «Морган Стэнли Банк» занимал 279-е место в банковской системе РФ.