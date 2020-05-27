Билеты на «Аэроэкспересс» подешевеют почти в два раза 

«Аэроэкспресс» из-за снижения пассажиропотока вынужден снизить стоимость билетов почти вдвое, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова представителя транспортной компании. Билеты по новым ценам станут доступны пассажирам уже в июне.

Так, один билет класса «стандарт» с начала лета 2020 года будет стоить 300 рублей вместо 500, одно место в классе «бизнес» обойдется в 800 рублей вместо полутора тысяч. При этом компания вынуждена отказаться от тарифов «Парный» и «Группа», предусматривающих скидки для пассажиров, приобретающих билеты в паре или компанией.

В качестве причины, побудившей пойти на снижение цен, представитель компании назвал падение показателей пассажиропотока: например, в апреле «Аэроэкспресс» перевез 3% клиентов от числа пассажиров за тот же месяц в прошлом году.

«Мы пересмотрели ценовую политику на время постепенного выхода из карантина», — пояснила изданию гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Она назвала новые тарифы «антикризисным инструментом». При этом руководитель компании не исключила, что билеты по более доступным ценам будут доступны пассажирам и после пандемии.