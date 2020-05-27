Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.24
82.00
77.91
Прогноз
01.06 – 08.06
$
71.78
77.68
Индексы и котировки Brent
35.65
–0.25 Золото
1706.31
–0.07 РТС
1230.88
+0.90
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.0938
+0.0090
12.05
1.0848
24.05
15.05
01.05

Билеты на «Аэроэкспересс» подешевеют почти в два раза 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Билеты на «Аэроэкспересс» подешевеют почти в два раза
Фото: ТАСС
«Аэроэкспресс» из-за снижения пассажиропотока вынужден снизить стоимость билетов почти вдвое, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова представителя транспортной компании. Билеты по новым ценам станут доступны пассажирам уже в июне.
Так, один билет класса «стандарт» с начала лета 2020 года будет стоить 300 рублей вместо 500, одно место в классе «бизнес» обойдется в 800 рублей вместо полутора тысяч. При этом компания вынуждена отказаться от тарифов «Парный» и «Группа», предусматривающих скидки для пассажиров, приобретающих билеты в паре или компанией.
В качестве причины, побудившей пойти на снижение цен, представитель компании назвал падение показателей пассажиропотока: например, в апреле «Аэроэкспресс» перевез 3% клиентов от числа пассажиров за тот же месяц в прошлом году.
«Мы пересмотрели ценовую политику на время постепенного выхода из карантина», — пояснила изданию гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.
Она назвала новые тарифы «антикризисным инструментом». При этом руководитель компании не исключила, что билеты по более доступным ценам будут доступны пассажирам и после пандемии.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Комментарии
Компании , Алина Бисембаева , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Риелторы ожидают роста продаж новостроек в Подмосковье
Риелторы ожидают роста продаж новостроек в Подмосковье
На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ
На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ
Европа восстановится от кризиса за счет США
Европа восстановится от кризиса за счет США
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение