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Google раздаст деньги сотрудникам 

Lenta.ru 1 час назад
Google раздаст деньги сотрудникам
Фото: Mark Lennihan / AP
Компания Google раздаст по тысяче долларов сотрудникам, которые останутся работать удаленно до конца года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сказано в сообщении генерального директора корпорации Сундара Пичаи.
Он отметил, что выплаты должны пойти на покупку оборудования или мебели, которые помогут сотрудникам комфортно работать из дома. Компания Google одна из первых перевела работников на удаленный режим. Теперь офисы будут открываться постепенно. В июле загруженность в них должна достигнуть 10 процентов, а в сентябре — 30.
На первом этапе сотрудники начнут приходить в офис только раз в неделю. В помещениях будут соблюдаться строгие меры по технике безопасности, чтобы обеспечить принципы социального дистанцирования. Для тех, чье присутствие на рабочем месте не является строго обязательным, возвращение в офис будет проходить на добровольной основе до конца года.
Ранее эксперты предложили компенсировать российским работникам часть затрат, например, расходы на электроэнергию или на покупку программного обеспечения.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
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