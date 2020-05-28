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Moody's понизило рейтинг Renault 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Moody's понизило рейтинг Renault
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг автоконцерна Renault S. A. до "Ba2" с "Ba1" с негативным прогнозом, подтвердило рейтинги Peugeot S. A. (PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N. V. (FCA) и вывело их из списка на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщениях агентства.
Прогноз по рейтингу PSA на уровне "Baa3" — негативный, по рейтингу FCA на уровне "Ba1" — развивающийся. Эти рейтинговые действия завершают пересмотр с возможностью снижения, начатый 25 марта 2020 года.
"Понижение рейтинга Renault отражает мнение Moody's о том, что спад, вызванный коронавирусом, приведет к заметному ослаблению кредитных показателей Renault", — поясняет агентство.
Коронавирус оказал негативное влияние на финансовые результаты Renault в первом квартале 2020 года. Учитывая структурную слабость и предполагаемые затраты, агентство не ожидает, что Renault сможет восстановить свои показатели до уровня, соответствующего рейтингу "Ba1", до 2022 года.
Агентство отмечает, что будет следить за развитием альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, который обладает значительным потенциалом для всех участвующих сторон благодаря эффективному распределению ресурсов.
Рейтинги PSA и FCA отражают сильную ликвидную позицию компаний, позволяющую им финансировать денежные потребности, которые могут возникнуть в результате продолжительного спада на мировом автомобильном рынке, возникшего в результате пандемии коронавируса.
Негативный прогноз отражает влияние, которое коронавирус будет оказывать на операционную производительность компаний, а также на показатели их кредитоспособности в течение следующих двенадцати-восемнадцати месяцев при реализации плана реструктуризации и попытках восстановить свои конкурентные позиции. Развивающийся прогноз по рейтингам FCA определяет потенциал для укрепления баланса после объявленного слияния с Peugeot, что может быть положительно для кредитоспособности концерна. Moody's отмечает, что серьезность и длительность спада в мировой автомобильной промышленности может представлять собой риск для автономной кредитоспособности FCA.
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Комментарии
Компании , Цена на нефть , Прогноз эксперта , Moody's
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