Moody's понизило рейтинг Renault 

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг автоконцерна Renault S. A. до "Ba2" с "Ba1" с негативным прогнозом, подтвердило рейтинги Peugeot S. A. (PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N. V. (FCA) и вывело их из списка на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщениях агентства.

Прогноз по рейтингу PSA на уровне "Baa3" — негативный, по рейтингу FCA на уровне "Ba1" — развивающийся. Эти рейтинговые действия завершают пересмотр с возможностью снижения, начатый 25 марта 2020 года.

"Понижение рейтинга Renault отражает мнение Moody's о том, что спад, вызванный коронавирусом, приведет к заметному ослаблению кредитных показателей Renault", — поясняет агентство.

Коронавирус оказал негативное влияние на финансовые результаты Renault в первом квартале 2020 года. Учитывая структурную слабость и предполагаемые затраты, агентство не ожидает, что Renault сможет восстановить свои показатели до уровня, соответствующего рейтингу "Ba1", до 2022 года.

Агентство отмечает, что будет следить за развитием альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, который обладает значительным потенциалом для всех участвующих сторон благодаря эффективному распределению ресурсов.

Рейтинги PSA и FCA отражают сильную ликвидную позицию компаний, позволяющую им финансировать денежные потребности, которые могут возникнуть в результате продолжительного спада на мировом автомобильном рынке, возникшего в результате пандемии коронавируса.

Негативный прогноз отражает влияние, которое коронавирус будет оказывать на операционную производительность компаний, а также на показатели их кредитоспособности в течение следующих двенадцати-восемнадцати месяцев при реализации плана реструктуризации и попытках восстановить свои конкурентные позиции. Развивающийся прогноз по рейтингам FCA определяет потенциал для укрепления баланса после объявленного слияния с Peugeot, что может быть положительно для кредитоспособности концерна. Moody's отмечает, что серьезность и длительность спада в мировой автомобильной промышленности может представлять собой риск для автономной кредитоспособности FCA.