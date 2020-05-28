В Ульяновской области откроются фитнес-центры

Фитнес-центры в Ульяновской области смогут вернуться к работе с 1 июня, сообщил в среду губернатор региона Сергей Морозов

"Новый этап выхода отрасли спорта из ограничительных мер начнется уже 1 июня… Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, к работе смогут вернуться фитнес-центры", — написал Морозов на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что занятия будут проводиться по предварительной записи, исходя из площади залов для занятия спортом, а условия посещения объектов будут детально проработаны с каждым из фитнес-клубов.

Морозов добавил, что с 10 июня главам муниципалитетов будут даны рекомендации по обеспечению функционирования открытых спортивных площадок и игровых полей.

"Надеемся, что в июле спортивная отрасль полностью вернется к полноценному режиму работы. Все это произойдет, если тенденция к снижению количества зараженных и росту выздоравливающих сохранится", — отметил глава региона.

В Ульяновской области из-за коронавируса до 31 мая действуют режим ограничений, режим самоизоляции в регионе с 16 мая носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже — организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм.

С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, а фитнес-клубам — проводить занятия на свежем воздухе. В регионе для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы, а также разрешили профессиональным спортивным клубам вернуться к тренировкам.

В Ульяновской области выявлено 2196 случаев заболевания коронавирусом, 586 человек выздоровели, семь скончались.