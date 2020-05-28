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В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры 

РИА Новости и ещё 3 38 минут назад
В Ульяновской области откроются фитнес-центры
Фото: РИА Новости
Фитнес-центры в Ульяновской области смогут вернуться к работе с 1 июня, сообщил в среду губернатор региона Сергей Морозов.
"Новый этап выхода отрасли спорта из ограничительных мер начнется уже 1 июня… Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, к работе смогут вернуться фитнес-центры", — написал Морозов на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что занятия будут проводиться по предварительной записи, исходя из площади залов для занятия спортом, а условия посещения объектов будут детально проработаны с каждым из фитнес-клубов.
Морозов добавил, что с 10 июня главам муниципалитетов будут даны рекомендации по обеспечению функционирования открытых спортивных площадок и игровых полей.
"Надеемся, что в июле спортивная отрасль полностью вернется к полноценному режиму работы. Все это произойдет, если тенденция к снижению количества зараженных и росту выздоравливающих сохранится", — отметил глава региона.
В Ульяновской области из-за коронавируса до 31 мая действуют режим ограничений, режим самоизоляции в регионе с 16 мая носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже — организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм.
С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, а фитнес-клубам — проводить занятия на свежем воздухе. В регионе для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы, а также разрешили профессиональным спортивным клубам вернуться к тренировкам.
В Ульяновской области выявлено 2196 случаев заболевания коронавирусом, 586 человек выздоровели, семь скончались.
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Комментарии 1
Компании , Другое , Сергей Морозов , Роспотребнадзор
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