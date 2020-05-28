Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.50
82.00
78.30
Прогноз
01.06 – 08.06
$
70.40
76.74
Индексы и котировки Brent
34.24
–1.58 Золото
1711.14
+0.02 РТС
1210.35
+0.76
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1012
+0.0194
13.05
1.0818
25.05
17.05
03.05

Boeing возобновила производство 737 MAX 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Boeing возобновила производство 737 MAX
Фото: CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.
"Boeing [NYSE: BA] возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон… (Самолеты) строятся с более низкой скоростью (чем планировалось на старте программы), поскольку (компания) реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции", — говорится в заявлении на ее сайте.
В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте прошлого года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Последние новости
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Путин бросил ручку на стол во время совещания Путин бросил ручку на стол во время совещания Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться? Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Комментарии
Компании , Boeing
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечки данных на самоизоляции участились в пять раз
Утечки данных на самоизоляции участились в пять раз
Назван средний размер банковских вкладов россиян
Назван средний размер банковских вкладов россиян
«Газпрому» предложили разделить проблемы России
«Газпрому» предложили разделить проблемы России
Транзит газа по газопроводу Ямал — Европа восстановлен
Транзит газа по газопроводу Ямал — Европа восстановлен
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение