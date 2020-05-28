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Apple приобрела канадский стартап для усовершенствования Siri 

Rambler News Service и ещё 2 34 минуты назад
Apple приобрела канадский стартап
Фото: Reuters
Американская компания Apple закрыла сделку по приобретению канадской компании Inductiv, технологии которой могут быть задействованы для улучшения работы голосового помощника Siri, пишет Bloomberg.
«Apple Inc. приобрела стартап Inductiv Inc., добавив ещё одну компанию к более чем дюжине сделанных ею приобретений в области искусственного интеллекта за последние несколько лет», — отмечает агентство.
Inductiv создавала технологию, в рамках которой искусственный интеллект использовался для выявления ошибок в данных, что, предположительно, позволяет добиться лучших результатов при применении методов машинного обучения.
Подчёркивается, что команда стартапа уже несколько недель работает с Apple по усовершенствованию голосового помощника Siri, а также по другим направлениям деятельности американской корпорации.
В Apple подтвердили Bloomberg факт сделки, отказавшись раскрывать какие-либо подробности.
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Комментарии
Компании , Apple , Bloomberg
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