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Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд руб. на поддержку аэропортов 

Агентство «Москва» и ещё 37 2 часа назад
Мишустин выделил 11 миллиардов на поддержку аэропортов
Фото: РИА Новости
Правительство РФ выделило российским аэропортам 10,9 млрд руб. в качестве поддержки в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
«Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 млрд руб. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в справке к документу.
Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента РФ Владимира Путина. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация. Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом.
Уточняется, что средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.
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Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Росавиация , Правительство РФ
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