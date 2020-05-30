Мишустин выделил 11 миллиардов на поддержку аэропортов

Правительство РФ выделило российским аэропортам 10,9 млрд руб. в качестве поддержки в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 млрд руб. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в справке к документу.

Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента РФ Владимира Путина . Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация . Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.