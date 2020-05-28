Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.33
82.00
78.43
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.50
78.30
Индексы и котировки Brent
34.23
+0.15 Золото
1722.30
–0.10 РТС
1231.67
+0.59
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1005
+0.0186
13.05
1.0818
25.05
17.05
03.05

Путин в Кремле примет главу «Транснефти» 

ТАСС и ещё 1 50 минут назад
Путин в Кремле примет главу «Транснефти»
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в четверг обсудит перспективы развития "Транснефти" с главой компании Николаем Токаревым. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча пройдет в Кремле.
"Сегодня Путин будет в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, в публичном режиме будет встреча с главой "Транснефти" Токаревым", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что "компания — системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому [будут обсуждаться] перспективы развития компании, оценка положения дел".
Песков уточнил, что в рабочем графике Путина на четверг также значится международный телефонный разговор.
Видео дня. Фонд страхования от безработицы может появиться в РФ
ТАСС: последние новости
Банк России аннулировал лицензию "Морган Стэнли Банка" Банк России аннулировал лицензию "Морган Стэнли Банка" Авиакомпания EasyJet сократит 30% персонала Авиакомпания EasyJet сократит 30% персонала Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей
Компании , Другое , Николай Токарев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Транснефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Компании остаются без положенной госпомощи. Почему?
Компании остаются без положенной госпомощи. Почему?
КБ Стрелка помогло выбрать архитекторов для Центрального телеграфа
КБ Стрелка помогло выбрать архитекторов для Центрального телеграфа
Кремль назвал пользу от новой сделки ОПЕК+
Кремль назвал пользу от новой сделки ОПЕК+
План восстановления экономики РФ внесен в правительство
План восстановления экономики РФ внесен в правительство
В ЦБ оценили возможный уход с рынка слабых банков
В ЦБ оценили возможный уход с рынка слабых банков
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение