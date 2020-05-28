Путин в Кремле примет главу «Транснефти» 

Президент Владимир Путин в четверг обсудит перспективы развития "Транснефти" с главой компании Николаем Токаревым. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча пройдет в Кремле.
"Сегодня Путин будет в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, в публичном режиме будет встреча с главой "Транснефти" Токаревым", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что "компания — системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому [будут обсуждаться] перспективы развития компании, оценка положения дел".
Песков уточнил, что в рабочем графике Путина на четверг также значится международный телефонный разговор.