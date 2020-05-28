Путин в Кремле примет главу «Транснефти» 

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"Сегодня Путин будет в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, в публичном режиме будет встреча с главой "Транснефти" Токаревым", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "компания — системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому [будут обсуждаться] перспективы развития компании, оценка положения дел".

Песков уточнил, что в рабочем графике Путина на четверг также значится международный телефонный разговор.