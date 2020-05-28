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В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки 

РИА Новости 1 час назад
Кремль прокомментировал скандал вокруг Данкверта
Фото: РИА Новости
В Кремле не знают, насколько достоверны сообщения о взятке, якобы вымогаемой у польского производителя молочной продукции главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, такое сложно представить, заявил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов.
"Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за этой историей.
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Компании , Дмитрий Песков , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , МВД
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