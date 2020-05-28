Кремль прокомментировал скандал вокруг Данкверта

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов.

"Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за этой историей.