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«Сила Сибири» под угрозой срыва 

Газета.Ru 2 часа назад
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Фото: Газета.Ru
Масштабный газовый проект «Сила Сибири» государственной компании «Газпром» оказался под угрозой: на Чаяндинском месторождении — одном из крупнейших в России — может не хватить объемов топлива для заполнения газопровода. Это, в свою очередь, чревато срывом стратегического контракта между Россией и Китаем, что выльется в потери для газового гиганта в 1,5 триллиона рублей.
Весь проект «Сила Сибири» может оказаться под угрозой срыва. Об этом в четверг в своем расследовании пишет «Лента.ру» со ссылкой на внутренние документы компании: обращение к топ-менеджменту «Газпрома» и доклад газового гиганта, который был подготовлен сотрудниками «Газпром добыча Ноябрьск» — дочки «Газпрома», ответственной за разработку Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ, или Чаянда).
«Документы свидетельствуют о многочисленных нарушениях при освоении месторождения, попустительстве руководства «Газпрома» и «Газпром добычи Ноябрьска», покровительстве и намеренном замалчивании масштабов проблем с освоением месторождения, которое выступает ресурсной базой «Силы Сибири». И из-за проблем на котором весь проект рискует оказаться под угрозой срыва», — сообщает издание.
По подсчетам «Ленты.ру», на геологоразведку местности Чаяндинского месторождения, расположенного в нетронутой части Сибири, «Газпром» и его дочерние фирмы потратили около 982 млн руб. Для этого было проведено 20 госзакупок, информация о которых была закрыта. При этом в пресс-службе «Газпрома» заверили, что секретных закупок компания не проводит.
Издание связывает сокрытие информации о тендерах из публичного доступа с внутренним докладом ведущих инженеров «Газпрома», работавших на Чаяндинском месторождении. В докладе сообщается, что запасов месторождения недостаточно для планового заполнения газопровода «Сила Сибири», утверждает «Лента.ру».
По информации журналистов,
«с 2014 года, только по официальным данным, запасы Чаянды уже были пересмотрены в пользу снижения: с 1,45 триллиона кубометров газа до 1,2 триллиона, а количество запланированных скважин упало с 335 до примерно 278 единиц».
«Но инженеры утверждают, что ответственное за месторождение руководство просто скрывает реальное положение дел: объем извлекаемых запасов Чаянды может быть еще меньшим», — приходят к выводу расследователи.
В пресс-службе «Газпрома» в ответ на утверждения о сокращении скважин сообщили, что эта информация недостоверна и в плане по-прежнему стоит 335 скважин. По словам замглавы 307-го департамента (отвечает за всю добычу в компании) Андрея Филиппова, главной проблемой месторождения стало то, что оно не было готово к разработке из-за того, что находилось в стадии геологоразведки. Решение о начале работ принималось в узком кругу топ-менеджмента естественной газовой монополии. Но на тот момент руководство не имело на руках точные данные геологоразведки, чтобы правильно оценить ситуацию.
«Отчасти Миллер надавил на присутствовавших на том совещании. Один из самых дорогих топ-менеджеров России настаивал, что если на растущий китайский рынок не выходит Россия со своим газом, то «туда зайдут американцы со своим сжиженным природным газом (СПГ)», — отмечает «Лента.ру».
По словам Филиппова, схожие проблемы отмечаются и на другой ресурсной точке «Силы Сибири» — Ковыктинском месторождении.
Там, по данным собеседников издания, расчетные запасы не подтвердились.
Издание, ссылаясь на внутренние документы компании, утверждает, что заместитель руководителя 307 департамента «Газпрома» Андрей Филиппов и главный геолог «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий Изосимов попытались обмануть государство и руководство «Газпрома» с целью сокрытия масштабов проблем при освоении Чаяндинского месторождения. Об этом свидетельствуют внутренние документы компании, копии которых есть у «Ленты.ру».
Общие потери госкомпании «Газпром» от затруднений при освоении Чаяндинского месторождения могут составить более 1,5 триллиона рублей. В эту сумма входят затраты от 34 «сухих» (не подтвердившихся) скважин, которые оцениваются примерно в 500 млрд руб. упущенной прибыли в расчете на всю длительность российско-китайского контракта.
Кроме того, в оценку потерь входят 2 млрд руб., которые «Газпром» потратит на ремонт скважин из-за опрометчивых решений руководства на Чаяндинском месторождении. И еще около одного триллиона рублей, возможно, придется изыскать на постройку газопровода «Сила Сибири-2», которая будет поддерживать функционирование «Силы Сибири».
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Компании , Статьи , Андрей Филиппов , Газпром , Lenta.ru
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