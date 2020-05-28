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«Аэрофлот» планирует вдвое увеличить число рейсов в июне 

ТАСС и ещё 1 58 минут назад
«Аэрофлот» вдвое увеличит число рейсов в июне
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в июне вдвое увеличить количество рейсов по сравнению с маем, следует из расписания на сайте перевозчика.
В основном "Аэрофлот" нарастит полеты на юг России. Так, например, в мае перевозчик совершал семь рейсов в неделю в Анапу, в июне планируется увеличить количество рейсов до 22. Число рейсов в Сочи вырастет с 14 до 26, в Краснодар — с 14 до почти 30, в Минеральные Воды — с 14 до 28, в Симферополь — с 34 до 83.
Частота рейсов в Санкт-Петербург также будет увеличена с 42 до 70, в Калининград — с 14 до 24.
При этом чаще летать планируется не только в туристические города. Например, число рейсов в Саратов в июне возрастет с 4 до 14 в неделю, в Екатеринбург — с 21 до 28, во Владивосток — с 7 до 14.
В апреле и мае "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса сокращал внутренние перевозки, в результате они упали со 110-120 тыс. до 3-5 тыс. в сутки, а число рейсов — с 800 до 50-80 в сутки, сообщал генеральный директор компании Виталий Савельев в конце апреля.
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