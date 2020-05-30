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Microsoft откажется от редакторов новостей в пользу ИИ 

Прайм и ещё 8 1 час назад
Microsoft заменит журналистов роботами
Фото: © flickr.com/ Nils Geylen
Компания Microsoft решила разорвать контракт с новостным британским агентством PA Media, сотрудники которого отбирали и редактировали материалы для "домашних страниц" сайта MSN и браузера Edge, и заменить редакторов системой искусственного интеллекта, сообщает газета Guardian.
Как отмечает издание, 27 сотрудников PA Media из-за этого потеряют работу. В четверг им сообщили, что решение о расторжении контракта было принято в короткие сроки в рамках глобального перехода компании к использованию автоматических систем обновления новостей.
"Я провожу все свое время, читая о том, как автоматизация и искусственный интеллект займут наши рабочие места, и вот он я — мое место занял искусственный интеллект", — сказал изданию один из сотрудников PA Media, работавших на сайтах Microsoft.
Команда сотрудников PA Media не занималась созданием оригинальных материалов. Они отбирали статьи, написанные другими СМИ, редактировали текст и заголовки, чтобы они подходили под формат сайтов. Кроме того, как пишет Guardian, такое "ручное курирование" помогало избавляться от сомнительных материалов и выделять интересные статьи из небольших изданий.
Официальный представитель Microsoft заявил, что в компании проводят оценку работы "на регулярной основе", и это "время от времени" может приводить к распределению ресурсов. "Эти решения не являются результатом текущей пандемии", — подчеркнул он. Газета отмечает, что в будущем решение Microsoft перейти к автоматической системе отбора новостей коснется редакторов, работающих на сайтах компании по всему миру.
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Комментарии
Компании , Другое , Microsoft , The Guardian
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