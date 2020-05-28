«Ведомости» сообщили о смене покупателя 

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Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания.

Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники. Согласно этим данным, газету купят основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.

В частности, говорится в материале, эти данные подтвердил Владимир Воронов , один из прежних владельцев. Причем, по его совам, сделка состоится в ближайшее время, и новыми владельцами станут «Еремин и, возможно, Зятьков».

Предполагалось, что газету купят Зятьков и Алексй Голубович, однако в конце апреля появились сообщения, согласно которым последний вышел из сделки.