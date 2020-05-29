Сбербанк вывез из России две трети золотых запасов 

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По итогам апреля российские банки вывезли за рубеж 4,6 тонны драгметалла — на 15% больше, чем в марте, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики ЦБ

За два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года.

Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла.