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Сбербанк вывез из России две трети золотых запасов 

Инфо 24 57 минут назад
Сбербанк вывез из России две трети золотых запасов
Фото: Википедия
По итогам апреля российские банки вывезли за рубеж 4,6 тонны драгметалла — на 15% больше, чем в марте, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики ЦБ.
За два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года.
Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла.
Крупнейшим и де-факто единственным продавцом по итогам апреля стал «Сбербанк», из хранилищ которого ушло 5,5 тонны. Суммарные запасы золота крупнейшего госбанка РФ упали на 37,7%.
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Компании , Сбербанк России , Центральный банк России , Интерфакс
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