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«Ъ»: «Почта России» начала доставлять лекарства в аптеки 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
"Почта России" начала осуществлять доставку лекарственных препаратов в аптеки, в планах компании также заняться доставкой заказов непосредственно покупателям. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".
Как рассказал изданию заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин, сейчас "Почта России" осуществляет логистику только до аптек и доставляет исключительно товары, которые не требуют специальных условий хранения и транспортировки.
"Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования. Третий этап — развитие сервиса для доставки лекарств конечным покупателям", — пояснил он изданию.
По данным газеты, компания работает "с профильными маркетплейсами".
В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%. Осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом могут аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Росздравнадзора.
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Комментарии 7
Компании , Видео , Алексей Скатин , Владимир Путин , Почта России , Росздравнадзор , Газета "Коммерсантъ"
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