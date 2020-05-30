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Льготные кредиты на зарплату пользуются спросом 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Льготные кредиты на зарплату пользуются спросом
Фото: iStock
Предприятия активно используют разработанные правительством меры поддержки. Так, за два месяца действия программы по реструктуризации кредитов малому бизнесу заявки подали 122 тысячи предпринимателей. А на "зарплатные" кредиты под нулевую ставку подано более 58 тысяч заявок на сумму свыше 140 миллиардов рублей. Уровень одобрения заявок составляет 74%.
Как отметила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, это "в целом неплохой уровень одобрения, учитывая, что 25% кредитного риска не покрывается гарантией ВЭБа". Она также напомнила, что ЦБ РФ выделил дополнительный льготный лимит в размере 50 миллиардов рублей по ставке 3,5% на зарплатные кредиты крупному бизнесу.
Кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством, смогут получить и дочерние общества системообразующих организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Суммарный объем кредита, выданного группе компаний, не должен превышать 3 миллиарда рублей, а ставка по нему — 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения кредитного договора. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, выручка которых во втором квартале этого года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников. Как отмечается в сообщении правительства, кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях, а также профинансировать текущие расходы. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит не менее 400 миллиардов рублей.
За время действия госпрограммы льготного кредитования на выплату зарплаты ВТБ выдал таких кредитов на 18 миллиардов рублей. Это поддержит более чем 200 тысяч человек — сотрудников компаний из пострадавших от коронавируса отраслей. Одобрены заявки более 5 тысяч предприятий на 28 миллиардов рублей.
С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на возобновление деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по этому кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80% государство погасит от 50 до 100% задолженности клиента.
Сбербанк одобрил более 1000 заявок от клиентов по государственной программе кредитования на заработную плату под 2% на 1,8 миллиарда рублей. Всего по этой программе в банк поступило более 14 тысяч заявок на 28 миллиардов рублей. Как отметил заместитель председателя правления СбербанкаАнатолий Попов, воспользоваться кредитованием под 2% могут все сегменты клиентов — от микробизнеса до крупнейших компаний. Кроме того, при соблюдении компанией ряда условий государство полностью спишет не только основной долг по кредиту, но и проценты.
Льготный микрокредит бизнес сможет получить и в государственных микрофинансовых организациях. Они получат 12 миллиардов рублей на займы малому и среднему бизнесу. Эти деньги поступят через национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В правительстве подчеркивают, что мера увеличит доступность микрокредитов по сниженным ставкам, что особенно важно для компаний, пострадавших от последствий распространения коронавируса.
Несмотря на сложности и необходимость льготных кредитных ресурсов, экономика не стоит на месте — компании продолжают нанимать персонал. По данным портала Роструда "Работа в России", в начале мая работодатели разместили более 160 тысяч новых вакансий. По числу новых рабочих мест лидирует сфера производства (54 тысячи вакансий), также людей не хватает в строительстве и ремонте (15 тысяч) и, конечно, в здравоохранении (14,5 тысячи). Замыкают топ-5 отраслей с максимальным числом вакансий транспорт и сельское хозяйство.
Строительные и производственные предприятия ищут инженеров и технологов, слесарей, механизаторов, машинистов. Транспортные компании — водителей, диспетчеров, механиков. В здравоохранении востребованысанитарки, медсестры, врачи, а в сельском хозяйстве -трактористы, агрономы и рабочие по уходу за животными.
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Компании , Эльвира Набиуллина , Михаил Мишустин , Банк ВТБ , ВЭБ , Сбербанк России , Центральный банк России
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