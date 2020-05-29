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София Иванова возглавит пресс-службу Сбербанка 

Вероника Полынина и ещё 3 2 часа назад
София Иванова возглавит пресс-службу Сбербанка
Фото: ТАСС
Сбербанк объявил о назначении Софии Ивановой на должность руководителя пресс-службы банка.
София Иванова работает в сфере коммуникаций более десяти лет, на протяжении последних пяти лет входит в топ-1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант». В 2015 году Иванова стала лауреатом премии «Медиаменеджер России», в 2016 году возглавила рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям в категории «Медиабизнес».
До прихода в Сбербанк София Иванова в течение трех лет успешно руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в Группе компаний «Калашников». За время ее работы был не только кардинальным образом изменен имидж всемирно известной и легендарной марки, но и создана первая в российской промышленности медиаплатформа «Калашников Media». Помимо этого, в группе компаний Софья отвечала за управление корпоративной репутацией и развитие отношений с российскими и зарубежными партнерами, а также за развитие digital-сферы.
Еще раньше София Иванова являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co, отвечала за коммуникации крупнейших медиапроектов и сервисов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com, Championat.com и другие).
«Мы очень рады, что такой опытный и энергичный профессионал, имеющий прекрасную репутацию на рынке, присоединяется к команде Сбербанка. Желаю Софии больших успехов в ее новой роли», — прокомментировал назначение Софии Ивановой первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
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Комментарии
Компании , Лев Хасис , София Иванова , Сбербанк России , Рамблер , Газета.Ru , Чемпионат.com , Газета "Коммерсантъ" , Lenta.ru
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