София Иванова возглавит пресс-службу Сбербанка 

София Иванова работает в сфере коммуникаций более десяти лет, на протяжении последних пяти лет входит в топ-1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант». В 2015 году Иванова стала лауреатом премии «Медиаменеджер России», в 2016 году возглавила рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям в категории «Медиабизнес».

До прихода в Сбербанк София Иванова в течение трех лет успешно руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в Группе компаний «Калашников». За время ее работы был не только кардинальным образом изменен имидж всемирно известной и легендарной марки, но и создана первая в российской промышленности медиаплатформа «Калашников Media». Помимо этого, в группе компаний Софья отвечала за управление корпоративной репутацией и развитие отношений с российскими и зарубежными партнерами, а также за развитие digital-сферы.

Еще раньше София Иванова являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co , отвечала за коммуникации крупнейших медиапроектов и сервисов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com, Championat.com и другие).