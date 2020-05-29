Twitter раскритиковал указ Трампа о соцсетях

Социальная сеть Twitter считает подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным".

Ранее американский президент подписал указ, который, по мнению главы государства, нацелен на снятие с соцсетей защиты от претензий по редактированию контента.

"Этот исполнительный указ является реакционным и политизированным подходом к основному закону (регулирующему отрасль). Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей. Односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета", — заявляет компания.

В своем заявлении сеть Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Этот документ гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

С похожим на заявление Twitter, однако более сдержанным по форме, также содержащим отсылку на секцию 230, выступила компания Facebook.

Ранее сеть микроблогов Twitter обозначила одно из сообщений американского президента как содержащее неправду. Под сообщением появился предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Политик в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети в случае, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.

Соцсети в свою очередь заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения не смотря на то, что удаляют или блокируют контент, противоречащий правилам компаний.