Lufthansa согласилась на условия ЕК для госпомощи

Исполнительный совет Lufthansa согласился на условия Еврокомиссии , выполнение которых необходимо для получения авиаконцерном пакета финансовой помощи от правительства Германии, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

"На своем сегодняшнем заседании исполнительный совет Lufthansa решил принять обязательства, предложенные Германией Еврокомиссии по стабилизационному пакету, согласованному с фондом экономической стабилизации (WSF) ФРГ", — говорится в заявлении на сайте Lufthansa.

Отмечается, что объем выдвинутых ЕК условий был сокращен по сравнению с первоначальным. Согласно условиям, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена до 24 слотов (прав на взлет и посадку) для размещения до четырех самолетов.

В течение полутора лет эта опция будет доступна только новым конкурентам в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. В случае, если ее не использует ни один новый участник, она будет распространена на действующие авиакомпании, говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что теперь необходимо одобрение условий наблюдательным советом авиакомпании.

Ранее немецкий журнал Focus сообщил со ссылкой на членов наблюдательного совета Lufthansa, что авиакомпания в споре с властями об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи может при необходимости рассмотреть возможность особого варианта банкротства.

Немецкие власти на этой неделе одобрили пакет мер поддержки авиакомпании Lufthansa на 9 миллиардов евро, с условием, что государство получит долю в капитале компании в размере 20%, что будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Deutsche Lufthansa AG.