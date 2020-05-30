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Lufthansa согласилась на условия ЕК для получения госпомощи 

Прайм и ещё 8 2 часа назад
Lufthansa согласилась на условия ЕК для госпомощи
Фото: © AP/ Matthias Schrader
Исполнительный совет Lufthansa согласился на условия Еврокомиссии, выполнение которых необходимо для получения авиаконцерном пакета финансовой помощи от правительства Германии, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
"На своем сегодняшнем заседании исполнительный совет Lufthansa решил принять обязательства, предложенные Германией Еврокомиссии по стабилизационному пакету, согласованному с фондом экономической стабилизации (WSF) ФРГ", — говорится в заявлении на сайте Lufthansa.
Отмечается, что объем выдвинутых ЕК условий был сокращен по сравнению с первоначальным. Согласно условиям, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена до 24 слотов (прав на взлет и посадку) для размещения до четырех самолетов.
В течение полутора лет эта опция будет доступна только новым конкурентам в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. В случае, если ее не использует ни один новый участник, она будет распространена на действующие авиакомпании, говорится в пресс-релизе.
Подчеркивается, что теперь необходимо одобрение условий наблюдательным советом авиакомпании.
Ранее немецкий журнал Focus сообщил со ссылкой на членов наблюдательного совета Lufthansa, что авиакомпания в споре с властями об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи может при необходимости рассмотреть возможность особого варианта банкротства.
Немецкие власти на этой неделе одобрили пакет мер поддержки авиакомпании Lufthansa на 9 миллиардов евро, с условием, что государство получит долю в капитале компании в размере 20%, что будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Deutsche Lufthansa AG.
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Компании , Еврокомиссия
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