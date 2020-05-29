Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.05
82.00
78.85
Прогноз
01.06 – 08.06
$
71.78
77.68
Индексы и котировки Brent
36.20
+1.37 Золото
1734.11
+0.02 РТС
1219.76
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1090
+0.0285
14.05
1.0805
26.05
18.05
04.05

Пандемия довела до банкротства крупнейшую авиакомпанию Европы 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 2 часа назад
Крупнейшая авиакомпания Европы готовится к банкротству
Фото: Reuters
Крупнейший авиаперевозчик Европы — немецкая Lufthansa — готовится начать процедуру банкротства. По данным издания Focus, сейчас этот вопрос обсуждают в руководстве компании.
В самой авиакомпании подсчитали, что убытки от прекращения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса составляют примерно один миллион евро в час. В результате резервы перевозчика, которые составляют 4 млрд евро, закончатся к осени.
Ранее власти Германии объявили о намерении приобрести 20 процентов авиаперевозчика, после чего предоставить ему пакет помощи в размере 9 млрд евро. Однако в самой авиакомпании считают, что запуск процедуры банкротства может оказаться выгоднее государственной помощи. Ожидается, что переход на самоуправление может произойти в 2021 году.
Ранее в Еврокомиссии потребовали, чтобы Lufthansa отказалась от своих ключевых слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта, однако перевозчик проигнорировал это требование.
Видео дня. Пособие по безработице предложили увеличить в три раза
Национальная Служба Новостей: последние новости
ЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка» ЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка» В США возможны новые санкции против «Северного потока-2» В США возможны новые санкции против «Северного потока-2» Российские толстосумы наварили за пандемию $62 млрд Российские толстосумы наварили за пандемию $62 млрд
Комментарии 7
Компании , Lufthansa , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
На рынке недвижимости грядет революция
На рынке недвижимости грядет революция
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос
Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение