Крупнейшая авиакомпания Европы готовится к банкротству

Крупнейший авиаперевозчик Европы — немецкая Lufthansa — готовится начать процедуру банкротства. По данным издания Focus, сейчас этот вопрос обсуждают в руководстве компании.

В самой авиакомпании подсчитали, что убытки от прекращения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса составляют примерно один миллион евро в час. В результате резервы перевозчика, которые составляют 4 млрд евро, закончатся к осени.

Ранее власти Германии объявили о намерении приобрести 20 процентов авиаперевозчика, после чего предоставить ему пакет помощи в размере 9 млрд евро. Однако в самой авиакомпании считают, что запуск процедуры банкротства может оказаться выгоднее государственной помощи. Ожидается, что переход на самоуправление может произойти в 2021 году.